У Лондоні затримали чоловіка, який вводив у продукти в магазинах невідому речовину
Поліція Лондона затримала чоловіка, який у магазинах вколював у продукти та інші товари невідому речовину
Про це повідомляється на сайті поліції Лондона.
За даними поліції, чоловік зайшов у три супермаркети та вводив невідому речовину у продукти, передусім у ті, які призначені для приготування у мікрохвильовці та в м'ясо.
Що вводив чоловік та скільки продуктів зіпсовано, наразі невідомо.
Ці магазини закриті як місця злочину. Правоохоронці попросили людей, які купували там продукти, викинути покупки.
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