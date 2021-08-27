У Лондоні затримали чоловіка, який вводив у продукти в магазинах невідому речовину

Про це повідомляється на сайті поліції Лондона.

За даними поліції, чоловік зайшов у три супермаркети та вводив невідому речовину у продукти, передусім у ті, які призначені для приготування у мікрохвильовці та в м'ясо.



Що вводив чоловік та скільки продуктів зіпсовано, наразі невідомо.

Ці магазини закриті як місця злочину. Правоохоронці попросили людей, які купували там продукти, викинути покупки.