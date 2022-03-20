У Луганській області майже 100 тисяч осіб перебувають без світла, – голова ОВА
У Луганській області станом на 20 березня спостерігаються проблеми з газо- та електропостачанням. Без світла залишаються майже 100 тисяч жителів
Про це повідомляє голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Відомо, що повністю знеструмлено 26 населених пунктів, ще у 12 пунктах електроенергії немає частково.
Без світла перебувають 98 364 споживачі, відключено 627 трансформаторних підстанцій. Крім того, повністю відсутній газ у 23 населених пунктах, у 7 – частково. Всього без тепла залишаються 35 тисяч абонентів.
"Працівники Сєвєродонецької ТЕЦ та комунальники, незважаючи на обстріли, за цей місяць декілька разів лагодили пошкоджену мережу та повертали тепло у домівки містян", – йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, окупанти під час обстрілів пошкодили мережі газопостачання в Лисичанську, що на Луганщині.
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