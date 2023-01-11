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Головна Світ У лютому Київ планує відвідати делегація єврокомісарів, – Politico

У лютому Київ планує відвідати делегація єврокомісарів, – Politico

11 січня, 2023 середа
19:30
Світ Єврокомісія

Євросоюз планує провести в лютому консультації на найвищому рівні в Києві, щоб ще раз продемонструвати підтримку Україні

Таку пропозицію озвучила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на засіданні комісарів 11 січня, повідомляє Politico.

Як зазначив виданню один з комісарів, Фон дер Ляєн оголосила про цей план своїм колегам на засіданні колегії уповноважених у середу.

Як розповів посадовець, план полягає в тому, щоб приблизно "10-15 комісарів", які працюють над документами, пов’язаними з Україною, починаючи від торгівлі й закінчуючи цифровою політикою, зустрілися зі своїми колегами в Києві. Мета такого візиту – "подальше поглиблення відносин" і прояв солідарності. 

Це "визнання прогресу, якого Україна робить на своєму шляху до Європи", – сказав чиновник. 

Разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн серед єврокомісарів, які працюють з Україною та можуть здійснити поїздку, – верховний представник ЄС із питань торгівлі Валдіс Домбровскіс; комісар з економіки Паоло Джентілоні; комісар із закордонних справ Жозеп Боррель, комісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоганссон, комісар з питань бюджету Йоганнес Ган, комісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї, комісар з питань кризового менеджменту та гуманітарної допомоги Янез Ленарчич, комісар з питань фінансових послуг Мейрід МакГіннес, комісар  з питань навколишнього середовища, океанів і рибальства Сінкявічюс та інші.

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