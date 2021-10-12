У Макрона заявили, що очільники МЗС "нормандського" формату можуть зібратись протягом найближчих тижнів
Зустріч міністрів закордонних справ у "нормандському" форматі може відбутися протягом найближчих тижнів
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу адміністрації президента Франції.
Інформація з'явилась за підсумками переговорів Еммануеля Макрона і канцлера ФРН Ангели Меркель з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом із президентом Росії Володимиром Путіним.
"Ці дві телефонних розмови допомогли ретельно підбити підсумки з приводу різних заходів, узгоджених на саміті в "нормандському форматі" в 2019 році", - йдеться в повідомленні.
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Лідери погодилися, що необхідно працювати над імплементацією Мінських домовленостей.
"Сторони погодилися для виконання цього завдання організувати протягом найближчих тижнів міністерську зустріч між Францією, ФРН, Росією та Україною", - інформує Єлисейський палац.
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