Про це інформує Nasze Miasto.

Місцеві жителі активно підтримали ідею знесення монумента після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Проте демонтувати памʼятник одразу було неможливо, оскільки він був внесений до воєводського реєстру пам’яток. Таким чином, демонтаж став можливим лише після офіційного рішення воєводської влади.



Уже 9 серпня розпочалися роботи зі знесення. У результаті памʼятник - разом із радянською зіркою - було повалено.



"Ми можемо вважати це історичним моментом, адже це завершення процесу декомунізації в Мальборку. У 1989 році це був природний процес, але ця пам'ятка засвідчила те, що він так і не був повністю завершеним. У польському публічному просторі не повинно бути місця для символів російського чи радянського імперіалізму", – заявив заступник міністра державних активів Польщі Кароль Рабенда.



На місці знесеного памʼятника ймовірно традиційно зведуть меморіал жертв тоталітарних режимів: нацистської Німеччини та радянської Росії.



"Це, в певному сенсі, виправить спотворення історії, з яким ми мали справу в комуністичну еру", - додав Рабенда.



Як зазначає Рабенда, остаточне рішення буде за громадою міста Мальборк.

У Гельсінкі демонтували пам'ятник "Мир у всьому світі", який подарувала влада СРСР у 1989

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