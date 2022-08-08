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У столиці Фінляндії демонтували пам'ятник, подарований ще СРСР

8 серпня, 2022 понедiлок
22:31
Світ У столиці Фінляндії демонтували пам'ятник, подарований ще СРСР

Влада Гельсінкі демонтувала пам'ятник "Мир у всьому світі", який подарував СРСР

Про це повідомляє Yle.

Монумент зняли із постаменту, перемістили на баржу і відправили на склад міського художнього музею. Вже пізніше його подальшу долю визначить керівництво музею та мерія Гельсінкі.

У 1989 році Москва подарувала цей пам'ятник Гельсінкі. У 1990 році він був відкритий для публіки. Уже тоді пам'ятник викликав багато дискусій. Щобільше, статуя, відома під прізвиськом "Katiskavarkaat", сильно постраждала, коли троє студентів облили її смолою та пір’ям у 1991 році. Трійка студентів, яка називала себе Feather Group, хотіла донести, що подарована статуя з Радянського Союзу не підходить для Гельсінкі. Видання наголошує, що одним із тих студентів був майбутній юрист Мікаель Юнгнер, який згодом став генеральним директором Yleisradio.

У 2010 році також була спроба підірвати "Мир у всьому світі" за допомогою газового балона, але вона виявилася безуспішною.

Суспільна дискусія про необхідність статуї також розгорілася в останні місяці після нападу Росії на Україну.

  • 8 серпня стало відомо, що фінські спеціалісти навчатимуть українських військових у Великій Британії.
  • Раніше Фінляндія запланувала обмежити видачу віз громадянам РФ.

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