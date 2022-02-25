У Маріуполі через обстріли проблеми з електрикою у двох районах, пошкоджені трансформатори
Через обстріли Маріуполя у місті проблеми з електрикою у двох районах, влада не може відновити пошкоджені трансформатори
Про це повідомляє "УП".
Місто з водою, хоч Росія перерізала нам основне джерело з Сіверського Донця. Є електрика у місті. На жаль, перебиті 34 трансформаторні підстанції. І ми не можемо поки їх полагодити, бо вони сього перебувають під постійними обстрілами".
За словами міського голови, через обстріли, є відключення електроенергії у двох районах Маріуполя.
Бойченко повідомив, що на кількох вулицях міста після обстрілів є відчутні пошкодження житлового фонду, які не можливо відновити.
"Реального режиму тиші немає, йдуть бої в районі Павлополя. Тому не можемо відновлювати житловий фонд. Але транспорт працює у штатному режимі і безкоштовно. Є інформація від наших військових, що у місті працюють диверсійні групи. Один диверсант затриманий, який наносив розмітку на міст, зелений хрест, для корегування авіаудару", - сказав він.
- Нагадаємо, 25 лютого радник глави Офісу Президента Олексія Арестовича повідомив, що на окраїні Мелітополя є російські війська, які пройшли з Криму, але іншу частину міста утримують українські військові. Вони тримають оборону і не дають просуватися в бік Маріуполя.
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