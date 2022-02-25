Найзапекліші бої точаться поблизу міста Іванків, у Гостомелі, Бучі та Ворзелі на Київщині, - Арестович
Найзапекліші бої точаться поблизу міста Іванків, а також у Гостомелі, Ворзелі і Бучі у Київській області
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича.
“Найбільша небезпека розвивається з боку міста Іванків - це Північний Захід від Києва. Там ідуть бої в населених пунктах Гостомель, Ворзель і Буча”, - сказав він.
Наразі на цій ділянці ворог намагається наступати, але українські військові десантні частини виставили заслон і за допомогою "джавелінів" знищили декілька вертольотів противника і щонайменше колону бойової техніки.
За його словами, Київ готується до оборони. У ОП закликають записуватися в лави тероборони міста.
У Чернігівській області українські війська зупинили противника. Зараз там активні дії не ведуться, як і у Сумській області. Противник перегруповується і готується до спроби подальшого наступу, але там надійно тримають оборону
"Тримається Харків. Захисники міста зранку відбили ще одну атаку", - сказав Арестович.
Також тримається вся зона ООС. Наступ на цій ділянці фронту фактично не ведеться, але працює російська артилерія, і диверсійні групи противника проходять повз нашу оборону. Багато з них знешкодили і взяли в полон.
На окраїні Мелітополя є російські війська, які пройшли з Криму, але іншу частину міста утримують українські військові. Вони тримають оборону і не дають просуватися в бік Маріуполя.
Поблизу Херсона російські війська шукають шляхи перетнути Дніпро після знищення Андріївського мосту. Українські війська тримають оборону на правому березі.
У цій частині оборони у ОП ситуацію вважають керованою.
“Поки говорити, що противник прорвався або наступає далі, не можна", - повідомив Арестович.
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