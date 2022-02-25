Найзапекліші бої точаться поблизу міста Іванків, у Гостомелі, Бучі та Ворзелі на Київщині, - Арестович

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на радника глави Офісу Президента Олексія Арестовича.

“Найбільша небезпека розвивається з боку міста Іванків - це Північний Захід від Києва. Там ідуть бої в населених пунктах Гостомель, Ворзель і Буча”, - сказав він.

Наразі на цій ділянці ворог намагається наступати, але українські військові десантні частини виставили заслон і за допомогою "джавелінів" знищили декілька вертольотів противника і щонайменше колону бойової техніки.

За його словами, Київ готується до оборони. У ОП закликають записуватися в лави тероборони міста.

У Чернігівській області українські війська зупинили противника. Зараз там активні дії не ведуться, як і у Сумській області. Противник перегруповується і готується до спроби подальшого наступу, але там надійно тримають оборону

"Тримається Харків. Захисники міста зранку відбили ще одну атаку", - сказав Арестович.

Також тримається вся зона ООС. Наступ на цій ділянці фронту фактично не ведеться, але працює російська артилерія, і диверсійні групи противника проходять повз нашу оборону. Багато з них знешкодили і взяли в полон.

На окраїні Мелітополя є російські війська, які пройшли з Криму, але іншу частину міста утримують українські військові. Вони тримають оборону і не дають просуватися в бік Маріуполя.

Поблизу Херсона російські війська шукають шляхи перетнути Дніпро після знищення Андріївського мосту. Українські війська тримають оборону на правому березі.

У цій частині оборони у ОП ситуацію вважають керованою.



“Поки говорити, що противник прорвався або наступає далі, не можна", - повідомив Арестович.

Нагадаємо, 23 лютого сайти органів влади України зазнали масової кібератаки. 23 лютого близько 16.00 офіційні сторінки Кабміну, Верховної Ради, МЗС та Закарпатської ОДА перестали бути доступними для перегляду.

23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".

Українські війська просять громадян розповідати про переміщення військ РФ.



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