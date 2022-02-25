"Вірогідно вночі підтягуватимуть війська з паливом і боєприпасами": ЗСУ просять українців надавати дані про пересування російської техніки

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.



Там звернулись до жителів Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей.



"Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами. Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей", - йдеться у заяві.

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