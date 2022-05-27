У Маріуполі на території школи здетонував російський снаряд: загинув підліток
У Маріуполі 26 травня загинув 12-річний хлопчик через детонацію російського снаряда від "града"
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. Вчора в Маріуполі на території школи №30 в Кальміуському районі по вул. Дністровській в результаті детонації нерозірваного російського снаряду "град" загинув 12-річний хлопчик", - зауважив він.
Петро Андрющенко закликав людей бути обережними та нагадувати дітям не торкатися підозрілих і незнайомих предметів, особливо схожих на зброю.
- Станом на 27 травня внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинула 241 дитина, понад 438 зазнали поранень.
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