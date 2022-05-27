Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"Станом на ранок 27 травня 2022 року більше ніж 679 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 241 дитина загинула та понад 438 поранено", - наголосили ювенальні прокурори.

Цифри не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше постраждалих дітей у Києві - 16, Донецькій області - 151, Київській - 116, Харківській - 108, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, Житомирській - 15.

Окупанти 26 травня обстріляли з артилерії Харків і вбили вісьомох мирних мешканців. Зокрема, загинули 5-місячний хлопчик із батьком, а матір ушпиталили. Поранено 17 людей, серед них - 9-річна дівчинка.

Від російського обстрілу селища Борівське Сєвєродонецького району Луганщини 25 травня 15-річний хлопець отримав поранення.

"Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1887 закладів освіти. При цьому 180 з них зруйновано повністю", - зазначили ювенальні прокурори.

26 травня окупанти обстріляли Харків, убивши вісьмох людей і поранивши 17.

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