Внаслідок обстрілів у Харкові загинуло 5-місячне немовля

Про це у соцмережі повідомив керівник Нацполіції Ігор Клименко.

"Сьогодні ворог розстріляв Харків. Попередньо, гатили із гаубиць.Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім’я: дружина та чоловік, у якого на руках було 5-тимісячне маля. Чоловік помер одразу, жінку в тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під’їзду", – йдеться у повідомленні.

Загалом внаслідок сьогоднішніх обстрілів загинуло 8 харків’ян. Ще 17 зазнали поранень.

Нагадаємо, 26 травня Харків обстріляли російські загарбники.

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