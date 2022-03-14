У Маріуполі Нацгвардія знищила 17 спецпризначенців ГРУ та 7 одиниць техніки

Про це повідомляє пресцентр МВС у Telegram.



"За добу було знищено бронеавтомобіль підвищеної захищеності "Тайфун", 4 БТРи, 2 ББМ "Рись". Також знищено багато піхоти, в тому числі 17 спецпризначенців ГРУ Росії", - йдеться у повідомленні.



Там додали, що бої за Маріуполь продовжуються, незважаючи на те, що місто в облозі.



"Захисники міста продовжують битву за кожного містянина не зважаючи на те, що ворог намагається захопити місто", - заявили у відомстві.



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