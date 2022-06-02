У Маріуполі окупанти дозволяють ховати загиблих від обстрілів тільки у братських могилах, - радник мера
Окупанти відмовляються надавати сімʼям померлих під обстрілами маріупольців свідоцтва про смерть та забороняють хоронити загиблих у окремих могилах
Про це інформує радник мера Петро Андрющенко.
За його інформацією, в Маріуполі російські окупанти дозволяють видавати свідоцтво про смерть лише якщо людина загинула за природних обставин.
За словами Андрющенка, у разі загибелі внаслідок обстрілів свідоцтво про смерть не надається. Крім того, таких загиблих дозволяють ховати виключно в братській могилі. А сімʼям померлих максимум можуть видати довідку про "зниклого безвісти".
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