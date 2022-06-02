Про це інформує радник мера Петро Андрющенко.

За його інформацією, в Маріуполі російські окупанти дозволяють видавати свідоцтво про смерть лише якщо людина загинула за природних обставин.

За словами Андрющенка, у разі загибелі внаслідок обстрілів свідоцтво про смерть не надається. Крім того, таких загиблих дозволяють ховати виключно в братській могилі. А сімʼям померлих максимум можуть видати довідку про "зниклого безвісти".

У Маріупольському районі за відмову співпраці окупанти катують, ув’язнюють і розстрілюють волонтерів та чиновників

Нагадаємо, 2 червня в етері Еспресо мер Маріуполя Бойченко розповів про плани повернення міста до кінця року

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