Про це інформує в телеграмі Маріупольська міська рада.

Відомо, що фейковий суд "ДНР" засудив голову одного з приазовських селищ до 10 років ув’язнення. Щонайменше одного держслужбовця розстріляли.



Крім того, у тюрмі в Оленівці тримають десятки українських волонтерів, які в березні-квітні допомагали евакуйовувати жителів Маріуполя, а також намагалися доправляти їжу та воду в заблоковане російськими окупантами місто.



Відомо, що росіяни катують суддю. Щодо неї то РФ планує оголосити вирок жінці.

2 червня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що ситуація у місті дуже складна, окупанти у співпраці з колаборантами заманюють людей до міста, бо бояться повернення ЗСУ, а потім загарбники збираються прикриватися місцевим населенням як живим щитом під час наступу українських військ.

11 травня Маріупольська міськрада повідомила, що у Маріуполі понад 10 тис. людей можуть померти до кінця року через хвороби й нестерпні умови життя.

Також міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що тисячі жителів Маріуполя можуть померти через спалахи інфекцій у місті.

Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко інформував, що окупанти шантажують маріупольців: якщо містяни не розбиратимуть завали, то загарбники припинять постачання питної води у місто.

Нагадаємо, окупанти за тиждень вивезли до фільтраційного табору майже 3 тис. маріупольців, із них 300 - діти.

Голова Маріупольської районної ради Степан Масхма поовідомляв, що окупанти масово грабують місто, окрім того, не дають змоги евакуюватись цивільним.

Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти почали з фільтраційних таборів на окупованих територіях України вивозити людей до РФ. Загалом 29 травня у табори вже вивезли 235 маріупольця, зокрема 28 дітей.

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