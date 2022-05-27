Окупанти шантажують маріупольців: якщо містяни не розбиратимуть завали, то загарбники припинять постачання питної води у місто, — радник мера
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко переконаний, в місті ситуація стрімко погіршується, окупанти погрожують людям скасувати постачання питної води до міста, якщо маріупольці не будуть розбирати завали
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"В Маріуполі продовжують знаходити нові масові могили під завалами. Вчора, під час розбору одного з таких завалів було знайдено понад 70 загиблих. Вони перебували там щонайменше близько 2-ох місяців", – наголосив він.
Андрющенко додав, що у Маріуполі зріс рівень природної смерті. За словами радника мера, це пов’язують в тому числі з жахливою епідеміологічною ситуацією, яка є в місті.
"Загроза епідеміологічної катастрофи в Маріуполі нікуди не поділась. За нашими спостереженнями вона в активній фазі початку…Загрози нікуди не зникла, тому що санітарна ситуація ніяк не покращилась, так само не з’явився медичний супровід. Окупанти не роблять абсолютно нічого, щоб уникнути цієї катастрофи", – зауважив Андрющенко.
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