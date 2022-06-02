Маємо плани до кінця року повернути наш героїчний Маріуполь, - мер Бойченко
Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що ситуація у місті дуже складна, окупанти у співпраці з колаборантами заманюють людей до міста, бо бояться повернення ЗСУ, а потім загарбники збираються прикриватися місцевим населенням як живим щитом під час наступу українських військ
Про це він розповів в етері Еспресо.
За словами мера, російські війська знищили майже весь Маріуполь; 95% зруйновано багатоповерхових будинків, 50% будівель, майже тисяча будівель, від яких залишився тільки попіл. Більше як 20 тисяч загинуло мирних мешканців міста. Складна гуманітарна ситуація: немає питної води, світла, не працює каналізація, немає також зв'язку з Маріуполем. Тобто люди не живуть, а виживають.
"Сьогодні окупаційні війська і колаборанти, війська так званої місцевої фракції ОПЗЖ, тримають у заручниках 120 тисяч місцевого населення. Майже всі представники та очільники фракції ОПЗЖ перейшли на бік РФ. Я впевнений, що вони корегували вогонь і по методичці працювали, зруйнували всю критично важливу мережу забезпечення міста. Тобто 15 вводів електропостачання було знищено за 7 діб, відповідно, хтось корегував цей вогонь. Вони працювали по сховищах їжі, ліків, по пунктах роздачі води" – зазначив Вадим Бойченко.
Також міський голова Маріуполя зауважив, що окупаційна влада заманює у місто людей, пропонуючи приїхати та подивитися чи вцілили їх речі та будинки. Відповідно, потім людей не випускають, місто зачинене.
"Заманюють і заманюють місцеве населення у Маріуполь, тому що окупанти бояться повернення ЗСУ до міста. Загарбники збираються прикриватися людьми як живим щитом, коли ми будемо наступати. А ми маємо плани до кінця року повернути наш героїчний Маріуполь"- запевнив Бойченко.
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- Раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко інформував, що окупанти шантажують маріупольців: якщо містяни не розбиратимуть завали, то загарбники припинять постачання питної води у місто
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