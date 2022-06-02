Маємо плани до кінця року повернути наш героїчний Маріуполь, - мер Бойченко

Про це він розповів в етері Еспресо.

За словами мера, російські війська знищили майже весь Маріуполь; 95% зруйновано багатоповерхових будинків, 50% будівель, майже тисяча будівель, від яких залишився тільки попіл. Більше як 20 тисяч загинуло мирних мешканців міста. Складна гуманітарна ситуація: немає питної води, світла, не працює каналізація, немає також зв'язку з Маріуполем. Тобто люди не живуть, а виживають.

"Сьогодні окупаційні війська і колаборанти, війська так званої місцевої фракції ОПЗЖ, тримають у заручниках 120 тисяч місцевого населення. Майже всі представники та очільники фракції ОПЗЖ перейшли на бік РФ. Я впевнений, що вони корегували вогонь і по методичці працювали, зруйнували всю критично важливу мережу забезпечення міста. Тобто 15 вводів електропостачання було знищено за 7 діб, відповідно, хтось корегував цей вогонь. Вони працювали по сховищах їжі, ліків, по пунктах роздачі води" – зазначив Вадим Бойченко.

Також міський голова Маріуполя зауважив, що окупаційна влада заманює у місто людей, пропонуючи приїхати та подивитися чи вцілили їх речі та будинки. Відповідно, потім людей не випускають, місто зачинене.

"Заманюють і заманюють місцеве населення у Маріуполь, тому що окупанти бояться повернення ЗСУ до міста. Загарбники збираються прикриватися людьми як живим щитом, коли ми будемо наступати. А ми маємо плани до кінця року повернути наш героїчний Маріуполь"- запевнив Бойченко.