У Маріуполі окупанти шахрайством виманюють у людей гроші й персональні дані, - Денісова

Про повідомила омбудсман Людмила Денісова в телеграмі.



"У Маріуполі російські окупантами через шахрайські фінансові операції забирають у людей гроші та виманюють персональні дані. У заблокованому місті відкрилися так звані "банкомати", які працюють під контролем російських терористів", - зауважила вона.



Один із "банкоматів" є в колишньому супермаркеті Лівобережного району Маріуполя. Там можна обміняти безготівкові гроші на готівку у шахраїв за курсом, який становить 2 до 1. Так, окупанти забирають у людей половину від суми.



Крім того, у приміщенні Центрального відділку поліції росіяни під виглядом "пенсійного фонду та соціальних служб" збирають персональні дані жителів. Під час "реєстрації" вони виманюють інформацію не лише про людину та її майно, але й про родичів. Є загроза, що росіяни використовують відомості для пошуку людей, шантажу, вербування та вимагання грошей з близьких, які виїхали або мешкають за межами Маріуполя.



"Терор, жорстоке та принизливе поводження з мирними жителями на окупованих територіях це воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом міжнародного кримінального суду, та порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова звернулася до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти воєнних злочинів Росії.

Генсек ООН закликав відкрити в Маріуполі коридори для евакуації.

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