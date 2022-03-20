У Маріуполі окупанти скинули бомби на школу мистецтв, де ховалося близько 400 мешканців

Про це заявили в Маріупольській міськраді.



"Учора (19 березня, - ред.) російські окупанти скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців - жінки, діти та люди похилого віку", - ідеться в повідомленні.



Будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні мешканці. Інформацію про кількість постраждалих уточнюють.

Нагадаємо, 16 березня окупанти скинули потужну бомбу на Драматичний театр Маріуполя, у бомбосховищі якого було 1000 людей.

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