У Маріуполі під завалами обстріляного будинка знайшли три тіла
У Лівобережному районі Маріуполя 14 червня знайшли тіла трьох загиблих у під'їзді обстріляного росіянами будинка
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
За його словами, люди продовжують гинути внаслідок російських обстрілів.
"Вчора в підїзді одного з будинків в Лівобережному районі було знайдено тіла трьох загиблих. Причина смерті - обвал несущої плити. Дата смерті - два / три дні назад", - зауважив Петро Андрющенко.
- 14 червня Петро Андрющенко повідомив, що окупанти в Маріуполі фактично зупинили ексгумації та перепоховання. Проблему формально переклали на маріупольців. У місті зростає кількість стихійних кладовищ.
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