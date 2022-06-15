Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

За його словами, люди продовжують гинути внаслідок російських обстрілів.

"Вчора в підїзді одного з будинків в Лівобережному районі було знайдено тіла трьох загиблих. Причина смерті - обвал несущої плити. Дата смерті - два / три дні назад", - зауважив Петро Андрющенко.

14 червня Петро Андрющенко повідомив, що окупанти в Маріуполі фактично зупинили ексгумації та перепоховання. Проблему формально переклали на маріупольців. У місті зростає кількість стихійних кладовищ.

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