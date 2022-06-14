У Маріуполі все більше імпровізованих кладовищ, окупанти за поховання вимагають хабарі, - радник мера

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Якщо діяти за правилами окупаційної влади, ти маєш дочекатись "прокурора" та "слідчого", які проведуть огляд тіла при ексгумації. Потім проїхати на опізнання трупа в Донецьк на судмедекспертизу. Лише потім - поховання у відведеному місці.

Все це – ексгумацію, доставлення тіла загиблого в Донецьк, поховання ти маєш сплатити власним коштом. Єдине що безкоштовне – приїзд "прокурора та слідчого".

Саме тому імпровізовані кладовища в місті зростають. А ті, хто вирішив перепоховати, везуть труп в Мангуш, де за хабар "добрі колаборанти" закривають очі на процедуру і дозволяють поховати в братьскій могилі", – пише Андрющенко.

Нагадаємо, 13 червня Андрющенко повідомив, що окупанти готуються анексувати Маріуполь і Донецьку область до 1 вересня.

Заступник мера Маріуполя Орлов в ефірі Еспресо зазначив, що поки місто перебуває під загрозою розповсюдження холери, окупанти зухвало обкрадають Маріуполь.

11 червня російські окупанти в Маріуполі перейменували площу Свободи та миру на Леніна, а також вивісили російський прапор.

Він зазначає, що знущання над маріупольцями не зупинилось після закінчення бомбардувань, а просто набрало інших форм. Маріуполь, на думку радника мера, остаточно перетворився на ґетто для українців.