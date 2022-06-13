Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"В Маріупольському торговому порту залишилась велика кількість металу та металургійної продукції, яка готувалась до експорту. Це переважно метал групи "Метінвест". Окупанти кілька разів намагались незаконно вивезти метал, домовлялись, хто куруватиме цю крадіжку. Зараз же вони зухвало крадуть український метал", - наголосив він.



Орлов додав, що з кожним днем маріупольцям все нестерпніше залишатись в місті. В Маріуполі немає води, газу та електрики.



"Люди готують їжу по 5-6 годин на вогні на вулицях, приготовану їжу неможливо зберігати. Дуже важкий доступ до медицини", - розповів Орлов.



Заступник мера також зазначив, що прогнози щодо епідеміологічної ситуації в місті вкрай невтішні.



"В Маріуполі відсутнє водовідведення та очищення води. Все це потрапляє до річки Кальміус, а також до Азовського моря. Це все провокує високі ризики розвитку холерного ембріона", - наголосив він.

Петро Андрющенко розповів, що в тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники повідомляють, що гуманітарну допомогу з липня видаватимуть лише певним категоріям громадян, а саме тим, хто не може працювати через фізичні вади. Крім того, рашисти зносять зруйновані домівки, на заміну цього пропонують гуртожиток на 2 тис. людей, який ще навіть не побудували



У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти не можуть набрати штат в комунальну службу. Тому тепер пропонують містянам прибирати завали на вулицях та хоронити тіла у братських могилах "за їжу"



Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

