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У Маріуполі окупанти пропонують "за їжу" прибирати завали та хоронити тіла у братських могилах, - розвідка

13 червня, 2022 понедiлок
13:03
воєнні злочини Росії братська могила у Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі російські окупанти не можуть набрати штат в комунальну службу. Тому тепер пропонують містянам прибирати завали на вулицях та хоронити тіла у братських могилах "за їжу"

Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"У Маріуполі рашисти не змогли набрати на роботу в комунальні служби достатню кількість співробітників із зарплатою 10 тис. руб. на місяць. Відтак, ворог знизив об’єми так званої "гуманітарної допомоги", яка забезпечувала мінімальний об’єм продуктів для виживання", – йдеться в повідомленні.

Зважаючи на це російські окупанти пропонують маріупольцям прибирати завали на вулицях і ховати тіла загиблих містян у братських могилах "за їжу".

"Також для "наведення ладу" у понівечених населених пунктах, в тому числі – Маріуполі, окупанти планують використовувати безоплатну працю "добровольців", – додають у розвідці.

У Мелітополі через масову відмову освітян проводити навчальний процес за програмою РФ, окупанти залучають на посади вчителів людей без педосвіти та відряджених з Росії та Криму. Місцевим освітянам, які відмовились співпрацювати створюють побутові проблеми та погрожують репресіями.

Свої "закони" впровадили і на Херсонщині, поблизу Нової Каховки та Берислава. Рашисти примушують населення віддавати закупникам з Криму 70% врожаю.

"Закупівельні ціни подекуди становлять близько 10% від роздрібної ціни. Одночасно діє заборона вивезення врожаю на території, підконтрольні Україні. Відомі випадки, коли підприємці роздають полуницю та черешню населенню безкоштовно", - пояснюють в ГУР.

  • Петро Андрющенко розповів, що в Маріуполі російські загарбники повідомляють, що гуманітарну допомогу з липня видаватимуть лише певним категоріям громадян, а саме тим, хто не може працювати через фізичні вади. Крім того, рашисти зносять зруйновані домівки, на заміну цього пропонують гуртожиток на 2 тис. людей, який ще навіть не побудували.
  • Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін висловив думку, що російські окупанти заманюють людей назад у Маріуполь, щоби сформувати живий щит для прикриття від атак Збройних сил України.
  • 7 червня рашистські загарбники демонтували стелу "Маріуполь" на в'їзді в місто. Раніше російські вандали вже сплюндрували дороговказ написами – назвами незаконних збройних формувань.
  • Військова розвідка міністерства оборони Великої Британії інформує, що в тимчасово окупованому російськими військами Маріуполі існує ризик великого спалаху холери, поодинокі випадки реєструють з травня.
  • 11 червня радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти перейменували площу Свободи та миру на Леніна, а також вивісили російський прапор.

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Крим
Маріуполь
Міністерства оборони
Мелітополь
Херсонщина
війна з Росією
Головне управління розвідки
Нова Каховка
російські окупанти
Борислав
навчальний процес
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