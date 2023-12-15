У Маріуполі провалена російська паспортизація, - депутат міськради Забавін

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"У росіян взагалі був провал щодо паспортизації. За перший рік окупації зі 100 тис. населення у Маріуполі російські паспорти добровільно отримали лише близько 5 тис. людей. Інші маріупольці не поспішали за тим ганебним клаптиком паперу. Далі загарбники зробили примусову паспортизацію, щоб люди, які не отримали паспорт, не змогли отримувати гуманітарну й медичну допомогу. І навіть це не змусило маріупольців, хоча вони виживають у дуже складних умовах, брати російські паспорти", - наголосив Забавін.

Депутат Маріупольської міської ради нагадав, що так звані місцеві вибори у Маріуполі відбувалися 7 днів, потім ще був єдиний день голосування.

"Росіяни не могли показати картинку, що багато людей прийшло на виборчі дільниці. Люди не хотіли брати участь у цьому фарсі. А незабаром будуть відбуватися вибори Путіна, і, якщо вони провалять ще й це, то полетять голови місцевих колаборантів. Тому зараз росіяни відчайдушно шукають якісь варіанти, як це виправити", - додав Забавін.

З 11 грудня у Росії почали діяти нові правила, що зобов'язують громадян, яким заборонено виїзд із країни, здавати закордонні паспорти, зокрема це стосується призовників. Жителям ТОТ це загрожує забороною на евакуацію.

У тимчасово окупованому Маріуполі пізно ввечері 14 грудня пролунало кілька потужних вибухів. За попередніми даними, виникла пожежа в місці розташування російських військ.















