У Маріуполі росіяни дали водопостачання у відповідь на бунт місцевих: місто затопило
У Маріуполі росіяни ввімкнули водопостачання через бунти місцевих, але внаслідок неякісного ремонту труб затопило місто
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.
"Маріуполь. У відповідь на бунти Волонтерівки та резонансу щодо відключення водопостачання, вчора окупанти "дали воду". Навіть на Лівобержжі. На, як дали. Вода на вулицях з’явилась, в кранах - ні", - зауважив він.
За словами Петра Андрющенка, це сталося через неякісний ремонт, адже замість заміни кілометрів труб окупанти встановили тисячі хомутів.
"Власне, так виглядає ремонт водопроводу в Маріуполі. Яскрава ілюстрація росії та окупантів - новий хомут на іржаву трубу в місті пробої артилерією. Результат буде однаковий - фонтани, річки, озера. І проблема з водопостачанням", - наголосив радник мера в телеграмі.
- 21 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що маріупольці мають доступ до питної води в кращому випадку раз на тиждень.
- 30 червня в Маріуполі, де більшість жителів не має доступу до питної води, окупанти почали мити вулиці.
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