У Маріуполі росіяни перестали видавати гумдопомогу дорослим, - міськрада
У Маріуполі окупанти не видають гуманітарну допомогу дорослим, щоб змусити їх розбирати завали й розміновувати територію
Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.
"Окупанти припинили видавати гуманітарну допомогу в Маріуполі. Це чергове знущання з жителів, щоб змусити їх піти на принизливі, а часом і небезпечні роботи з розбіру завалів та розмінування міста", - наголосили у відомстві.
Відтепер продукти отримуватимуть лише діти, але лише якщо гумдопомога буде.
- 30 червня писали, що з 1 липня росіяни не даватимуть гумдопомогу працездатним, а заробити гроші можна, тільки розбираючи завали.
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