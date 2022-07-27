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Головна війна з Росією У Маріуполі росіяни перестали видавати гумдопомогу дорослим, - міськрада

У Маріуполі росіяни перестали видавати гумдопомогу дорослим, - міськрада

27 липня, 2022 середа
12:34
війна з Росією Маріуполь

У Маріуполі окупанти не видають гуманітарну допомогу дорослим, щоб змусити їх розбирати завали й розміновувати територію

Про це повідомила Маріупольська міськрада в телеграмі.

"Окупанти припинили видавати гуманітарну допомогу в Маріуполі. Це чергове знущання з жителів, щоб змусити їх піти на принизливі, а часом і небезпечні роботи з розбіру завалів та розмінування міста", - наголосили у відомстві.

Відтепер продукти отримуватимуть лише діти, але лише якщо гумдопомога буде.

  • 30 червня писали, що з 1 липня росіяни не даватимуть гумдопомогу працездатним, а заробити гроші можна, тільки розбираючи завали.

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