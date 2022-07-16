Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Маріуполь. На зараз. Лівобережний район. Спроби підключити електрику за будь-яку ціну дають очікуваний результат. Вчора через експеременти виникла пожежежа в будівлі дитячого садочку №42. День раніш - пожежа в будівлі школи №69. Про приватні будинки взагалі краще промовчати", - наголосив він.

За словами Петра Андрющенка, ефективність гасіння пожеж стрімко знижується, адже воду МНСники вимушені набирати в річках.

Раніше в Маріуполі окупанти провели "експеримент" із електрифікації, унаслідок чого 10 червня загорівся олійний завод і було знищено тисячі тонн насіння.

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