У Маріуполі росіяни знищили 180 тис. українських книг, - ЦПД

Про це пише Центр протидії дезінформації.

У тимчасово окупованому Маріуполі російські терористи завезли у школи 9 тонн пропагандистських підручників. За попередніми оцінками, росіяни знищили 180 тис. українських книжок, визнаних "екстремістськими". Ліквідували 4 бібліотеки.

У Запорізькій області для отримання закордонного паспорта РФ окупанти вимагають купу довідок і документів. Зокрема шкільний атестат, диплом з університету, довідки з усіх місць роботи та письмове пояснення про перерви у працевлаштуванні

У Луганську росіяни провели рейд – розшукують українців, які наносять на стіни патріотичні гасла та поширюють українську символіку, а також перевіряють тих, хто купує балончики для фарби

На тимчасово окупованій частині Херсонщини зафіксовано значний брак медичного персоналу. За попередніми підрахунками, не вистачає понад три тисячі медиків. Також зберігається дефіцит ліків, оскільки медична система переорієнтована на обслуговування окупаційних військ.