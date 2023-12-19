Росіяни посилюють охорону "голів виборчих комісій" на окупованих територіях, - ЦНС

Про це інформує Центр нацспротиву.

"Росіяни для більшості населення - ворог, тому безпеку своїх посіпак "визволителям" треба забезпечувати посиленою охороною", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС додають, що окупанти передусім взяли під охорону голів так званих виборчих комісій.

Зазначається, що тепер ті, хто допомагає Кремлю імітувати окуповувати рідний край, ходять у супроводі російських поліцаїв.

"Проте сотні ліквідованих колаборантів не дадуть збрехати – такі заходи дають лише марну надію на уникнення невідворотного покарання", - наголошують у Центрі нацспротиву.