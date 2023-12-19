Росіяни посилюють охорону "голів виборчих комісій" на окупованих територіях, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники посилюють охорону зрадників, зокрема так званих голів виборчих комісій
Про це інформує Центр нацспротиву.
"Росіяни для більшості населення - ворог, тому безпеку своїх посіпак "визволителям" треба забезпечувати посиленою охороною", - йдеться у повідомленні.
У ЦНС додають, що окупанти передусім взяли під охорону голів так званих виборчих комісій.
Зазначається, що тепер ті, хто допомагає Кремлю імітувати окуповувати рідний край, ходять у супроводі російських поліцаїв.
"Проте сотні ліквідованих колаборантів не дадуть збрехати – такі заходи дають лише марну надію на уникнення невідворотного покарання", - наголошують у Центрі нацспротиву.
- 8 грудня Путін оголосив про намір балотуватися у президенти РФ у 2024 році. Пізніше ЦВК Росії призначила так звані вибори президента на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.
- Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту рішуче засудити намір Росії провести президентські вибори на ТОТ та накласти санкції на усіх причетних до їх організації та проведення.
- За даними британської розвідки, російські загарбники вдаватимуться до фальсифікацій та залякувань жителів тимчасово окупованих територій під час виборів президента РФ. Голосування окупанти хочуть використати, щоб надати відчуття легітимності вторгненню в Україну.
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