У Маріуполі трактор МНС Росії підірвався на міні, троє окупантів загинуло, - радник мера
Троє росіян загинуло у Маріуполі внаслідок підриву трактора Міністерства надзвичайних ситуацій РФ на міні
Про це раднник мера Петро Андрющенко написав у Telegram.
"На території біля колишнього супермаркету ОВІ на міні підірвався трактор МНС Росії. Два працівника МНС окупантів та один російський військовий загинули на місці", - зазначив він.
- Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов повідомив, що МНС Росії замітають сліди військових злочинів у місті.
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