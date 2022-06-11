У Маріуполі трактор МНС Росії підірвався на міні, троє окупантів загинуло, - радник мера

Про це раднник мера Петро Андрющенко написав у Telegram.

"На території біля колишнього супермаркету ОВІ на міні підірвався трактор МНС Росії. Два працівника МНС окупантів та один російський військовий загинули на місці", - зазначив він.

Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов повідомив, що МНС Росії замітають сліди військових злочинів у місті.