МНС Росії замітають сліди військових злочинів у Маріуполі, - заступник мера Орлов
Заступник міського голови Маріуполя Сергій Орлов повідомив, що за 100 днів війни зібралося багато фактів російських злочинів, які фіксує міська рада
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ми маємо вже чотири місця масових поховань навкруги Маріуполя. У нас є в динаміці супутникові знімки. Ми розуміємо, що це зробила окупаційна влада Росії. У Драматичний театр не були долучені навіть МНС так званої ДНР. Туди не долучалися маріупольці. Там була МНС Росії. Розуміючи цей військовий злочин - вони приїхали, щоб замести сліди", - наголосив Орлов.
Заступник міського голови Маріуполя впевнений, що попереду роки важкої й кропіткої роботи експертів.
"Ми проводимо оцінку пошкоджень та руйнувань. Звичайно, фізично потрапити важко до міста, але є фото- та відеоматеріали. У нас достатньо інформації щодо доказів. Є супутникові знімки високої якості, які дозволяють в динаміці відстежувати злочини з наступом російської окупаційної армії. Об‘єктивних фактів, стосовно кількості загиблих, ми навряд чи з‘ясуємо. За оцінкою міської влади Маріуполя - це від 25 до 40 тис. загиблих під час війни. Це наслідки бомбардувань, ракетних обстрілів, літаків, танків, артилерії", - підкреслив Орлов.
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