Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ми маємо вже чотири місця масових поховань навкруги Маріуполя. У нас є в динаміці супутникові знімки. Ми розуміємо, що це зробила окупаційна влада Росії. У Драматичний театр не були долучені навіть МНС так званої ДНР. Туди не долучалися маріупольці. Там була МНС Росії. Розуміючи цей військовий злочин - вони приїхали, щоб замести сліди", - наголосив Орлов.

Заступник міського голови Маріуполя впевнений, що попереду роки важкої й кропіткої роботи експертів.



"Ми проводимо оцінку пошкоджень та руйнувань. Звичайно, фізично потрапити важко до міста, але є фото- та відеоматеріали. У нас достатньо інформації щодо доказів. Є супутникові знімки високої якості, які дозволяють в динаміці відстежувати злочини з наступом російської окупаційної армії. Об‘єктивних фактів, стосовно кількості загиблих, ми навряд чи з‘ясуємо. За оцінкою міської влади Маріуполя - це від 25 до 40 тис. загиблих під час війни. Це наслідки бомбардувань, ракетних обстрілів, літаків, танків, артилерії", - підкреслив Орлов.