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У MEGOGO обгрунтували, чому не транслюватимуть бій Ломаченка

28 квітня, 2023 п'ятниця
18:50
Спорт Василь Ломаченко

Український медіасервіс MEGOGO не транслюватиме наступний бій Василя Ломаченка, адже це принципова позиція компанії

Про це повідомляє ютуб-канал "Тайк Майсон".

У компанії також пояснили, чому додатково не оголошували, що не транслюватимуть бій Ломаченка, а просто написали про це у коментарях в інстаграмі.

"Ми свідомо обрали саме такий вид комунікації, аби не акцентувати окремо увагу на події. Вважаємо, що ця тема не має бути гучно піднята в інфопросторі. Коли в країні повномасштабна війна, є важливіші повідомлення. Відмова від показу цього бою є принциповим рішенням спортивної редакції медіасервісу", - сказано в повідомленні.

Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 20 травня. Поєдинок між Ломаченком та Хейні пройде на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.

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Василь Ломаченко
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