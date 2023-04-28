У MEGOGO обгрунтували, чому не транслюватимуть бій Ломаченка
Український медіасервіс MEGOGO не транслюватиме наступний бій Василя Ломаченка, адже це принципова позиція компанії
Про це повідомляє ютуб-канал "Тайк Майсон".
У компанії також пояснили, чому додатково не оголошували, що не транслюватимуть бій Ломаченка, а просто написали про це у коментарях в інстаграмі.
"Ми свідомо обрали саме такий вид комунікації, аби не акцентувати окремо увагу на події. Вважаємо, що ця тема не має бути гучно піднята в інфопросторі. Коли в країні повномасштабна війна, є важливіші повідомлення. Відмова від показу цього бою є принциповим рішенням спортивної редакції медіасервісу", - сказано в повідомленні.
Бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) відбудеться 20 травня. Поєдинок між Ломаченком та Хейні пройде на арені MGM Grand у Лас-Вегасі.
- 26 квітня стало відомо, що український медіасервіс MEGOGO не транслюватиме бій Василя Ломаченка проти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні.
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