Про це пише BBC.

Зазначається, що після арешту в Кульякані сина одіозного Ель Чапо, наркобарона Овідіо Гусмана-Лопеса, його бойовики влаштували масштабні заворушення.

Овідіо Гусмана-Лопеса, який сам був лідером колишнього картелю свого батька, схопили в Кульякані та перевели до Мехіко: це спричинило те, що розлючені члени банди обладнали блокпости на дорогах, підпалили автомобілі та атакували місцевий аеропорт.

Два літаки потрапили під обстріли – один під час підготовки до зльоту. Фюзеляж літака, який мав летіти з Кульякана в Мехіко, був обстріляний ранком 5 січня, коли він готувався до зльоту. Зазначається, що пасажири або співробітники не постраждали.

Мер Кульякана Рубен Роча Мойя повідомив у твіттер, що у четвер уранці Федеральні ЗС проводили в місті операцію: у різних частинах населеного пункту встановили блокади, було пограбовано багато магазинів.

Згідно з повідомленнями, перестрілка між силами безпеки та членами банди тривала вдень у четвер.Троє співробітників сил безпеки загинули під час сутичок у штаті Сіналоа.

Губернатор штату поінформував, що 18 людей були госпіталізовані.

У BBC нагадують, батько наркобарона, Хоакін "Ель Чапо" Гусман, відбуває довічне ув'язнення в США після того, як у 2019 році його визнали винним у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей.

Мексиканські сили безпеки раніше заарештовували Гусмана-Лопеса в 2019 році, але відпустили, щоб уникнути загрози насильства з боку його прихильників.

Державний департамент США стверджує, що Лопес і його брат Хоакін наразі контролюють приблизно одинадцять лабораторій метамфетаміну в штаті Сіналоа, виробляючи приблизно 1300-2200 кг наркотику на місяць

Держдеп також заявив, що Гусман-Лопес замовив вбивство інформаторів, торговця наркотиками й популярного мексиканського співака, який відмовився співати на його весіллі.

Нагадаємо, Це Чі Лопа, найбільш розшукуваного азійського наркобарона, екстрадували з Нідерландів до Австралії. Там йому загрожує довічне позбавлення волі.

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