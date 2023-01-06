У Мексиці арештували сина наркобарона, члени його банди обстріляли 2 літаки, під час сутичок загинули троє правоохоронців
Після арешту наркобарона Овідіо Гусмана-Лопеса, сина Ель Чапо, у мексиканському штаті Сіналоа розпочалися заворушення: бойовики банди обстріляли 2 літаки, троє правоохоронців загинули
Про це пише BBC.
Зазначається, що після арешту в Кульякані сина одіозного Ель Чапо, наркобарона Овідіо Гусмана-Лопеса, його бойовики влаштували масштабні заворушення.
Овідіо Гусмана-Лопеса, який сам був лідером колишнього картелю свого батька, схопили в Кульякані та перевели до Мехіко: це спричинило те, що розлючені члени банди обладнали блокпости на дорогах, підпалили автомобілі та атакували місцевий аеропорт.
Два літаки потрапили під обстріли – один під час підготовки до зльоту. Фюзеляж літака, який мав летіти з Кульякана в Мехіко, був обстріляний ранком 5 січня, коли він готувався до зльоту. Зазначається, що пасажири або співробітники не постраждали.
Мер Кульякана Рубен Роча Мойя повідомив у твіттер, що у четвер уранці Федеральні ЗС проводили в місті операцію: у різних частинах населеного пункту встановили блокади, було пограбовано багато магазинів.
Згідно з повідомленнями, перестрілка між силами безпеки та членами банди тривала вдень у четвер.Троє співробітників сил безпеки загинули під час сутичок у штаті Сіналоа.
Губернатор штату поінформував, що 18 людей були госпіталізовані.
У BBC нагадують, батько наркобарона, Хоакін "Ель Чапо" Гусман, відбуває довічне ув'язнення в США після того, як у 2019 році його визнали винним у торгівлі наркотиками та відмиванні грошей.
Мексиканські сили безпеки раніше заарештовували Гусмана-Лопеса в 2019 році, але відпустили, щоб уникнути загрози насильства з боку його прихильників.
Державний департамент США стверджує, що Лопес і його брат Хоакін наразі контролюють приблизно одинадцять лабораторій метамфетаміну в штаті Сіналоа, виробляючи приблизно 1300-2200 кг наркотику на місяць
Держдеп також заявив, що Гусман-Лопес замовив вбивство інформаторів, торговця наркотиками й популярного мексиканського співака, який відмовився співати на його весіллі.
- Нагадаємо, Це Чі Лопа, найбільш розшукуваного азійського наркобарона, екстрадували з Нідерландів до Австралії. Там йому загрожує довічне позбавлення волі.
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