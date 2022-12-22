Про це повідомили в BBC.

Це Чі Лопу висунули обвинувачення в керівництві багатомільярдною операцією з продажу наркотиків. Радіус його діяльності охоплював кілька країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону, від Японії до Нової Зеландії.

Вважається, що 59-річний чоловік очолює один із найбільших у світі багатомільярдних наркосиндикатів.

Компанія, також відома як Sam Gor Syndicate, домінує на ринку незаконних наркотиків у всій Азії. За оцінками австралійської поліції, тільки в Австралію вона надсилала до 70% наркотиків. Стверджується, що більшість його наркотиків надходили в Сідней і Мельбурн.

У BBC додають, що Це Чі Лопа заарештував Інтерпол у 2021 році в нідерландському аеропорту. Австралійська поліція полювала на нього більше ніж десять років.У спробах арешту Це, операції Кунгур, було залучено близько 20 безпекових організацій на різних континентах, головну роль взяла австралійська поліція.

Австралійська поліція оприлюднила фотографії озброєних офіцерів, які супроводжують його з літака в аеропорту Мельбурна в наручниках. У четвер 22 грудня він має постати перед місцевим судом.

Нагадаємо, у 2021-му поліція та армія Колумбії провела за підтримки авіації масштабну операцію із затримання найвпливовішого наркобарона країни Дайро Антоніо Усуги. Його вважають найнебезпечнішим продавцем наркотиків після одіозного Пабло Ескобара.

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