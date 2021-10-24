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У Колумбії затримали найнебезпечнішого після Ескобара наркобарона

24 жовтня, 2021 неділя
18:26
Світ Наркобарон Дайро Усуга (в центрі)

Поліція та армія Колумбії провела за підтримки авіації масштабну операцію із затримання найвпливовішого наркобарона країни Дайро Антоніо Усуги

Про це повідомляє BBC.  

Про затримання Дайро Антоніо Усуги у відеозверненні оголосив президент Колумбії Іван Дуке, повідомляє BBC.

"Це найсерйозніший удар по наркоторгівлі в нашій країні в цьому столітті. Цей удар можна порівняти тільки з падінням Пабло Ескобара в 1990-х роках", - сказав Дуке. 

50-річного Усугу схопили в департаменті Антіокія на північному заході Колумбії, недалеко від кордону з Панамою. Під час його затримання загинув один поліцейський.

"Клан затоки" є наймогутнішим злочинним угрупованням Колумбії. Воно займається контрабандою наркотиків і людей, незаконним видобутком золота і здирництвом. 

Дайро Усуга вважався найбільш розшукуваним наркобароном Колумбії. Місцева влада обіцяли винагороду в $800 тис. за інформацію про його місцезнаходження, США призначили за його "голову" винагороду в $5 млн. 

Затриманому наркобарону загрожує екстрадиція до США.

  • У лютому 2019 року в колумбійському місті Медельїн знесли будинок, який належав наркобарону Пабло Ескобару. 

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армія
екстрадиція
поліція
наркомафія
Колумбія
Пабло Ескобар
наркобарон
США
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