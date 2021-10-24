У Колумбії затримали найнебезпечнішого після Ескобара наркобарона

Про це повідомляє BBC.

Про затримання Дайро Антоніо Усуги у відеозверненні оголосив президент Колумбії Іван Дуке, повідомляє BBC.

"Це найсерйозніший удар по наркоторгівлі в нашій країні в цьому столітті. Цей удар можна порівняти тільки з падінням Пабло Ескобара в 1990-х роках", - сказав Дуке.

50-річного Усугу схопили в департаменті Антіокія на північному заході Колумбії, недалеко від кордону з Панамою. Під час його затримання загинув один поліцейський.

"Клан затоки" є наймогутнішим злочинним угрупованням Колумбії. Воно займається контрабандою наркотиків і людей, незаконним видобутком золота і здирництвом.

Дайро Усуга вважався найбільш розшукуваним наркобароном Колумбії. Місцева влада обіцяли винагороду в $800 тис. за інформацію про його місцезнаходження, США призначили за його "голову" винагороду в $5 млн.

Затриманому наркобарону загрожує екстрадиція до США.

У лютому 2019 року в колумбійському місті Медельїн знесли будинок, який належав наркобарону Пабло Ескобару.

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