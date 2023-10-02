У Мексиці обвалився дах церкви під час служби: 7 людей загинуло, понад 20 - під завалами

Про це пише BBC.

Зазначається, що у церкві відбувалася церемонія хрещення. На месі були присутні близько 100 людей.

Після того, як впав дах церкви Санта-Кру, 49 людей доставили в лікарню. За даними поліції, серед них є діти.

Крім того, близько 20 людей досі перебувають під завалами будівлі. На місце інциденту прибули співробітники служби швидкої допомоги та рятувальники, вони намагаються дістати людей з-під завалів. Причини обвалення невідомі, їх встановлюють.

Тривають рятувальні роботи, люди несуть службі цивільного захисту мегафони, лампи та крани.