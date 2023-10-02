У Мексиці обвалився дах церкви під час служби: 7 людей загинуло, понад 20 - під завалами
У неділю, 1 жовтня, у церкві мексиканського міста Сьюдад-Мадеро стався обвал даху під час проведення служби. Унаслідок цього загинули семеро людей, ще близько 20 опинилися під завалами
Про це пише BBC.
Зазначається, що у церкві відбувалася церемонія хрещення. На месі були присутні близько 100 людей.
Після того, як впав дах церкви Санта-Кру, 49 людей доставили в лікарню. За даними поліції, серед них є діти.
Крім того, близько 20 людей досі перебувають під завалами будівлі. На місце інциденту прибули співробітники служби швидкої допомоги та рятувальники, вони намагаються дістати людей з-під завалів. Причини обвалення невідомі, їх встановлюють.
Тривають рятувальні роботи, люди несуть службі цивільного захисту мегафони, лампи та крани.
- У серпні в Ірані також стався обвал кількох будівель під час демонтажних робіт - тоді загинуло щонайменше троє людей та 11 отримали травми.
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