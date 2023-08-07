Під час знесення будівлі у столиці Ірану стався обвал: загинули троє людей, 11 поранені
У Тегерані (Іран) стався обвал кількох будівель під час демонтажних робіт - загинуло щонайменше троє людей, також відомо про 11 поранених
Про це повідомляє Xinhua.
Інцидент стався вранці 6 серпня, під час того, як місцеві комунальні служби під наглядом поліції проводили знесення аварійної будівлі. Проте знесення будівлі призвело до обвалу сусідніх п'яти будівель, які також не відповідали вимогам безпеки.
У поліції заявили, що будівлі були нежилими, однак під завалами все ж таки опинились люди, з яких двоє - співробітники муніципалітету і чотири правоохоронці. Наразі відомо про 11 поранених людей та трьох загиблих, двоє з них - поліцейські. Ще чотирьох людей вдалося врятувати.
Рятувальники зазначають, що одну з будівель зруйновано повністю, а інші – частково.
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Нещодавно у Греції обвалився міст на в'їзді до міста Патри. Унаслідок цього загинули щонайменше дві людини, ще близько десятка постраждали.
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Крім того, 23 липня у найбільшому камерунському місті Дуала стався обвал чотириповерхової будівлі, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей, ще понад десяток - зазнали поранення.
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