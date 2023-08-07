Про це повідомляє Xinhua.

Інцидент стався вранці 6 серпня, під час того, як місцеві комунальні служби під наглядом поліції проводили знесення аварійної будівлі. Проте знесення будівлі призвело до обвалу сусідніх п'яти будівель, які також не відповідали вимогам безпеки.

У поліції заявили, що будівлі були нежилими, однак під завалами все ж таки опинились люди, з яких двоє - співробітники муніципалітету і чотири правоохоронці. Наразі відомо про 11 поранених людей та трьох загиблих, двоє з них - поліцейські. Ще чотирьох людей вдалося врятувати.

Рятувальники зазначають, що одну з будівель зруйновано повністю, а інші – частково.