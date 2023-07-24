Про це пише Al Jazeera.

Зазначається, що обвал стався в неділю, 23 липня, близько першої години ночі за місцевим часом. У Дуалі, за 210 км на захід від столиці Яунде, блок впав на інший житловий будинок меншого розміру.

За словами губернатора регіону, внаслідок трагічного інциденту загалом постраждала 31 людина: дванадцятеро загинули, ще більше ніж 10 перебувають у лікарні для отримання медичної допомоги.

Він додав, що число жертв може бути вищим, рятувальники за підтримки урядових військ Камеруну все ще розкопують уламки, аби знайти інші тіла.

Як розповіли у лікарні Лакінтіні у Дуалі, серед загиблих є трирічна дівчинка. Медики також повідомили, що троє інших дітей серед постраждалих отримували екстрену педіатричну допомогу.