У Камеруні обвалилася будівля: щонайменше 12 людей загинули, понад 10 постраждали
У найбільшому камерунському місті Дуала стався обвал чотириповерхової будівлі, внаслідок чого загинули щонайменше 12 людей, ще понад десяток - отримали поранення
Про це пише Al Jazeera.
Зазначається, що обвал стався в неділю, 23 липня, близько першої години ночі за місцевим часом. У Дуалі, за 210 км на захід від столиці Яунде, блок впав на інший житловий будинок меншого розміру.
За словами губернатора регіону, внаслідок трагічного інциденту загалом постраждала 31 людина: дванадцятеро загинули, ще більше ніж 10 перебувають у лікарні для отримання медичної допомоги.
Він додав, що число жертв може бути вищим, рятувальники за підтримки урядових військ Камеруну все ще розкопують уламки, аби знайти інші тіла.
Як розповіли у лікарні Лакінтіні у Дуалі, серед загиблих є трирічна дівчинка. Медики також повідомили, що троє інших дітей серед постраждалих отримували екстрену педіатричну допомогу.
- 23 липня у Греції обвалився міст на в'їзді до міста Патри. Унаслідок цього загинули щонайменше дві людини, ще близько десятка постраждали.
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