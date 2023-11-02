У Мексиці робився літак санітарної авіації: загинули 4 члени екіпажу
Четверо членів екіпажу загинули в середу під час аварії літака швидкої допомоги в центральному мексиканському штаті Морелос
Про це пише АР.
Зазначається, що аварія сталася близько 14:30 за місцевим часом у лісистій гірській місцевості поблизу міста Тетлама.
"Learjet 35A XA-IRE здійснив аварійну посадку в міжнародному аеропорту Куернавака, проте літак переніс злітно-посадкову смугу, пізніше вибухнув і спалахнув, не залишивши тих, що вижили, включаючи пілотів, пасажира і парамедика. Learjet належав до мексиканської авіакомпанії швидкої допомоги", - пише Асоціація споттерів Сальвадора.
Причина аварії невідома, але офіс генерального прокурора Морелос починає розслідування.
- На сході Саудівської Аравії 28 серпня зазнав аварії винищувач Tornado. Екіпаж не постраждав, йому вдалося катапультуватись.
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