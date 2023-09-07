У Мексиці скасували кримінальне покарання за аборти
Верховний суд Мексики декриміналізував аборти на всій території країни: він постановив, що кримінальне покарання за переривання вагітності є неконституційним
Про це інформує BBC.
Зазначається, що відповідним рішенням аборти було декриміналізовано в усіх 32 штатах країни. Його прийняли через два роки після того, як в одному з північних штатів задовольнили скаргу на чинний тоді закон.
У Верховному Суді наголосили, що відсутність можливості перервати вагітність порушує права жінок.
"У випадку зґвалтування жодну дівчину не можна примусити стати матір'ю - ні держава, ні її батьки, ні опікуни (не можуть цього робити, - ред.)", - заявив голова Верховного суду Артуро Залдівар.
Це рішення дозволяє федеральній системі охорони здоров'я проводити аборти. Його привітали групи з захисту прав жінок.
Проте, активістка руху за права жінок Сара Ловера наголосила на необхідності проведення інформаційних кампаній про легалізацію абортів, оскільки багато жінок не знають, що вони мають таке право.
Зазначається, що першим декриміналізував аборти штат Мехіко. Це сталося 2007 року.
- Тим часом у Лондоні 18 червня пройшла масштабна акція протесту, учасники якої вимагали декриміналізувати аборти в країні. Акція протесту зібрала тисячі учасників. Зокрема, вони закликали звільнити з-під варти 44-річну Карлу Фостер, засуджену за здійснення аборту.
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