У Лондоні пройшла акція за декриміналізацію абортів

Про це повідомляє Sky News.

Акція протесту зібрала тисячі учасників. Зокрема, вони закликали звільнити з-під варти 44-річну Карлу Фостер, засуджену за здійснення аборту.

Відомо, що Фостер прийняла препарати для медикаментозного аборту на 32-34-му тижні вагітності, в той час, як британський закон про аборти від 1861 року (з внесеними до нього в 1967 і 1991 роках поправками) дозволяє аборт тільки до 24-го тижня.

Жінку визнали винною у "злочині проти особистості" і засудили на 28 місяців.

Протестувальники пройшли маршем від Королівського суду до урядової вулиці Вайтголл.

"Це складна тема для багатьох людей, але я вважаю, що ми, жінки, повинні мати можливість самі вирішувати, чи мати нам дитину. Кожна дитина заслуговує на те, щоб бути бажаною", – сказала одна з учасниці акції.

Довідка

В Англії, Шотландії та Вельсі згідно із чинним законом існує дуже обмежена кількість підстав, які дозволяють зробити аборт після 24 тижня вагітності, наприклад, якщо життя матері перебуває під загрозою або якщо є ризик, що дитина народиться з важкою інвалідністю.

У Північній Ірландії аборти були декриміналізовані у 2019 році.