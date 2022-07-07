Європарламент вимагає включити право на аборт у Хартію фундаментальних прав ЄС

Про це повідомили на сайті Європарламенту

Європарламентарі висловили солідарність з жінками у Європі та США, що виступають за збереження чи надання права на аборт. Причиною до актуалізації теми стала недавня постанова Верховного суду США, який скасував рішення, що впродовж 50 років закріплювало конституційне право на аборти. Відтепер у США окремі штати вирішуватимуть, дозволяти цю процедуру чи ні.

Як сказано на сайті Європарламенту, європарламентарі прийняли з цього приводу окрему резолюцію, де закликали закріпити право на аборт у ст. 7 Хартії про фундаментальні права, зазначивши, що "кожна має право на безпечний і легальний аборт ". Резолюцію прийняли 324 голосами "за", 155 "проти" і 38 "утрималися". Депутати побоюються, що американський прецедент зактивізує противників абортів по всьому світу, у тому числі у країнах ЄС, та закликали країни Євросоюзу аборти декриміналізувати (де такий підхід до справи має місце), а також можливості їх проведення зробити легальними.

Верховний суд США скасував рішення, яке давало конституційне право на аборт

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