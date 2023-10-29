У Мексиці стався потужний ураган: загинули майже 40 людей

Про це пише BBC.

Зазначається, що ураган "Отіс" вийшов на узбережжя Тихого океану в середу, коли швидкість вітру досягала 266 км/год. Він посилився з тропічного шторму в ураган найсильнішої, п'ятої категорії лише за 12 годин.

Місто Акапулько стало одним із найбільш постраждалих у Мексиці - там пошкоджено 80% готелів курорту, а вулиці затоплені.

Сотні тисяч людей залишаються без світла та води.

Станом на ранок суботи кількість загиблих внаслідок урагану зросла до 39. За даними мексиканської влади, серед них 29 чоловіків і 10 жінок. Ще принаймні десятеро людей вважаються зниклими безвісти.

У соцмережі поширили відео, на яких показано мародерство у постраждалих районах. Люди крадуть продукти з домівок та магазинів, оскільки запаси їжі та води закінчуються.

Головну дорогу, яка з’єднує Акапулько з рештою країни, відкрили лише зараз, що дозволяє доставляти в місто товари першої необхідності. Офіційні особи кажуть, що "Отіс" став найпотужнішим штормом, який коли-небудь обрушувався на тихоокеанське узбережжя Мексики. Ураган залишив за собою руйнування, які оцінюються в мільярди доларів.