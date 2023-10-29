У Мексиці стався потужний ураган: загинули майже 40 людей
На мексиканське курортне місто Акапулько у середу, 25 жовтня, обрушився потужний ураган "Отіс", унаслідок чого загинули 39 людей, щонайменше 10 вважаються зниклими безвісти
Про це пише BBC.
Зазначається, що ураган "Отіс" вийшов на узбережжя Тихого океану в середу, коли швидкість вітру досягала 266 км/год. Він посилився з тропічного шторму в ураган найсильнішої, п'ятої категорії лише за 12 годин.
Місто Акапулько стало одним із найбільш постраждалих у Мексиці - там пошкоджено 80% готелів курорту, а вулиці затоплені.
Сотні тисяч людей залишаються без світла та води.
Станом на ранок суботи кількість загиблих внаслідок урагану зросла до 39. За даними мексиканської влади, серед них 29 чоловіків і 10 жінок. Ще принаймні десятеро людей вважаються зниклими безвісти.
У соцмережі поширили відео, на яких показано мародерство у постраждалих районах. Люди крадуть продукти з домівок та магазинів, оскільки запаси їжі та води закінчуються.
- Нагадаємо, днем раніше у Києві спостерігалися сильні пориви ураганного вітру. Внаслідок падіння дерев у декількох районах столиці загинули двоє чоловіків, ще 8 людей травмовані.
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