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У Києві рвучкий вітер спричинив падіння дерев: є загиблий та травмовані

28 жовтня, 2023 субота
10:57
Суспільство вітер

У суботу, 28 жовтня, у Києві спостерігаються сильні пориви ураганного вітру. Внаслідок падіння дерев у декількох районах столиці загинув чоловік, ще двоє постраждали

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що впродовж усього дня пориви вітру у Києві можуть сягати 25-28 м/c, це означає 2-й, помаранчевий, рівень небезпеки.

Станом на 10:30 у місті зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду.

У Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм чоловік помер.

Згодом у тому ж районі через падіння гілок отримала травму хребта жінка. Потерпілу госпіталізували до лікарні. 

Крім того, на проспекті Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

У КМДА закликали містян бути обережними, враховувати погодні умови та без нагальної потреби не виходити на вулицю.

  • Напередодні синоптики прогнозували дощі по всій території України, без сильного похолодання.
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