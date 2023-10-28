У Києві рвучкий вітер спричинив падіння дерев: є загиблий та травмовані

Про це інформує Київська міська державна адміністрація.

Зазначається, що впродовж усього дня пориви вітру у Києві можуть сягати 25-28 м/c, це означає 2-й, помаранчевий, рівень небезпеки.

Станом на 10:30 у місті зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду.

У Шевченківському районі дерево впало на людину. Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм чоловік помер.

Згодом у тому ж районі через падіння гілок отримала травму хребта жінка. Потерпілу госпіталізували до лікарні.

Крім того, на проспекті Берестейському на автівку впало дерево. Людина, яка перебувала у транспортному засобі, від госпіталізації відмовилась.

У КМДА закликали містян бути обережними, враховувати погодні умови та без нагальної потреби не виходити на вулицю.