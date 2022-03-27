У Мелітополь прибули танки під прапором невизнаної Південної Осетії, - Запорізька ОВА

Про це заявила Запорізька ОВА.



Також повідомляється, що окупанти обіцяли пенсіонерам в Мелітополі виплатити 10 тис. рублів.



"До Мелітополя прибуло підкріплення окупаційних військ РФ. Центральним проспектом їздять танки з прапором невизнаної Південної Осетії . Окупанти обіцяють пенсіонерам міста виплатити по 10 тис. рублів. Втім, як виявилося, маи‌бутні виплати - черговий прии‌ом загарбників для досягнення своїх цілей . Дані пенсіонерів та і‌хні підписи окупанти планують використати для проведення псевдореферендуму", - повідомили в Запорізькій ОВА.



Згідно із відкритими даними, чисельність "ЗС Південної Осетії" складає 1 250 осіб.



Південна Осетія - окупована РФ суверенна частина Грузії.





Перед цим була інформація про відправку до України російських підрозділів з Абхазії.

Вчора, 26 березня 2022 року, маріонетковий, призначений Кремлем "президент" невизнаної "Південної ОсетіЇ" Анатолій Бібілов заявив про відправку підпорядкованих йому "збройних сил" на війну з Україною.

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