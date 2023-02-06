У Мелітополі окупанти проводять обшуки у вчителів: вилучають гаджети, - Федоров
Російські окупанти у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області тероризують учителів шкіл, щоб ті навчали дітей за російською програмою
Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
"Наразі вони почали з обшуками приходити до вчителів та освітян і забирати всі гаджети. Вони бояться, що ті, хто знаходяться на тимчасово окупованій території, онлайн проводять уроки за нашою українською програмою", - розповідає міський голова.
Федоров наголосив, що російські окупанти змушують українських педагогів навчати дітей за російською програмою, але ніхто з учителів цього не робить.
"Із 22 шкіл сьогодні росіяни хочуть, щоб хоч якось функціонувало лише 10. По-перше, немає учнів, які б погодилися ходити в цю школу, по-друге, немає достатньої кількості вчителів", - зазначив він.
Відомо, що у місті наразі знаходяться 2900 педагогів. За словами мера Мелітополя, на співпрацю з ворогом погодилося менше ніж 300. Він додав, що стали "колабораціоністами" переважно технічні працівники навчальних закладів.
"Учителі майже не погодилися. Жоден директор школи, директор дитячого садка не погодився співпрацювати з ворогом. Тож, сьогодні немає освітнього простору, а є рашистська пропаганда. Вони змушують наших дітей співати гімн Росії, у дитячих садочках малювати листи якомусь російському солдату", - заявив Федоров.
- 19 січня в Луганській ОВА повідомили, що у Новопскові загарбники погрожують позбавленням батьківських прав, якщо дитина не відвідує навчальний заклад із російською програмою.
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