На Луганщині окупанти погрожують батькам, якщо діти не відвідують школи з навчальною програмою РФ, - ОВА
У Новопскові, Луганська область, загарбники погрожують позбавленням батьківських прав, якщо дитина не відвідує навчальний заклад із російською програмою
Про це повідомили в Луганській ОВА.
В адміністрації повідомили: в Новопскові, Луганщина, загарбники погрожують батькам, якщо дитина не відвідує школу з російською програмою навчання.
"Якщо колаборанти дізнаються, що хлопець чи дівчина не бере участь у навчальному процесі за програмою РФ, додому одразу приїжджають представники окупантів та погрожують позбавленням батьківських прав", - зазначили в ОВА.
- Нагадаємо, раніше Центр нацспротиву повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях російські загарбники арештовують людей за українські додатки, відсутність російського паспорта та фальшиві доноси.
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