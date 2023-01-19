Про це повідомили в Луганській ОВА.

В адміністрації повідомили: в Новопскові, Луганщина, загарбники погрожують батькам, якщо дитина не відвідує школу з російською програмою навчання.

"Якщо колаборанти дізнаються, що хлопець чи дівчина не бере участь у навчальному процесі за програмою РФ, додому одразу приїжджають представники окупантів та погрожують позбавленням батьківських прав", - зазначили в ОВА.

Нагадаємо, раніше Центр нацспротиву повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях російські загарбники арештовують людей за українські додатки, відсутність російського паспорта та фальшиві доноси.

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