Окупанти арештовують людей за українські додатки, відсутність російського паспорта та фальшиві доноси, - Центр національного спротиву
На тимчасово окупованих територіях російські загарбники арештовують людей за українські додатки, відсутність російського паспорта та фальшиві доноси
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Посилення репресивних заходів на тимчасово окупованих територіях призводить до більшої кількості викрадених людей.
"Використовуючи систему доносів у вигляді анонімних чат-ботів, зрадників та посилені перевірки на блокпостах, які “легітимізував” Путін своїм указом про воєнний стан на окупованих територіях, росіяни запустили репресивну систему, де кожен може потрапити на “підвал”. Після “референдуму” росіянам вже не треба грати в господарників та роздавати 10 тис. рублів “гуманітарної допомоги” й імітувати любов місцевих. Тепер ворог перейшов до “батога” й просто арештовує людей за українські додатки, відсутність російського паспорта та фальшиві доноси", - розповіли у Центрі.
Збільшення кількості викрадених людей зафіксовано у Бердянську та Мелітополі. Зникають як чоловіки, так й жінки.
У більшості випадків окупанти лише через кілька тижнів повідомляють про місцеперебування затриманих.
"Про причини затримання та термін затримання не повідомляють", - додали у ЦНС.
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