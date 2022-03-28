У Мелітополі окупанти викрали начальницю управління освіти, – мер
В окупованому Мелітополі окупанти викрали начальницю міського відділу освіти Ірину Щербак. Вчителі та вихователі відмовилися відновлювати навчальний процес російською мовою
Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Мер міста заявив, що росіяни ходили по навчальних закладах та намагалися змусити вчителів та вихователів відновити навчальний процес "за якоюсь незрозумілою російською програмою".
"Жоден директор школи та жоден директор дитсадка не погодилися взаємодіяти з окупантами. Вони не знайшли кращого способу досягти бажаного і сьогодні викрали начальницю управління освіти Ірину Щербак та висунули їй претензії у розтраті бюджетних коштів", – сказав Федоров.
Він назвав ці звинувачення абсурдними, оскільки управління освіти міста перебуває в юрисдикції України, і РФ не може висувати його працівникам будь-які претензії.
"Це абсурд. Це неможливо. Хто вони такі, щоб пред'являти претензії нашому начальнику відділу освіти, що перебуває в державі Україна та в юрисдикції держави Україна? Це робиться виключно для того, щоб змусити наших вчителів через призму страху та сили розпочати навчальний процес", – наголошує мер.
Федоров також заявив, що вважає неможливим відновлення навчального процесу в Мелітополі, оскільки в місті перебуває велика кількість російських військ і виходити на вулицю небезпечно.
- Нагадаємо, російські військові вивозять жителів Сумщини в інші області та влаштовують допити.
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