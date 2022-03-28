Російські військові вивозять жителів Сумщини в інші області та влаштовують допити, - ОВА
Окупанти влаштовують допити та беруть у полон мешканців Сумщини
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Окупанти зупинили автомобіль місцевого мешканця на одному з блокпостів Конотопського району. Вони перевірили документи та автомобіль, а після цього витягли власника з машини, заштовхали у свою і повезли до Київської області. Пізніше допитували, погрожуючи вбивством, про позиції ЗСУ в районі. Після цього чоловіка відвезли назад до його машини і повернули телефон без сім-карти.
Очільник ОВА повідомляє про ще один випадок у Путивлі. Там військові РФ взяли в полон 21-річного хлопця. Відомо, що чоловіка викрали разом із машиною «Фіат Сієна» ВМ8956АТ.
27 березня в одному з сіл Буринської громади, колона російської техніки наїхала на сім'ю яка йшла узбіччям дороги. Батька сім'ї не вдалося врятувати, чоловік помер від травм у лікарні. Ще двоє — жінка та дитина знаходяться у медичному закладі з переломами та забоями. Дитині зробили операцію.
- Нагадаємо, передмістя Сум зазнало бомбардування, скинуто дві бомби на навколишні села, ситуація у Сумській області залишається напруженою.
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